المركز الروسي للمصالحة: عودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن خلال يوم واحد

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية بأن أكثر من 1400 لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية. وجاء في النشرة اليومية للمركز: “خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد 1412 لاجئ إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 498 لاجئا (150 امرأة و253 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 914 لاجئا (274 امرأة و466 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

ومن جانب آخر أفاد المركز أن 173 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وذكر المركز، أن صندوق أحمد قاديروف قام بتنفيذ عملية إنسانية واحدة في حي اليرموك بمدينة دمشق، حيث تم توزيع الأغذية وأدوات الاحتياجات الأولية على السكان. ووفقا للمركز، فإن الوحدات التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري واصلت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير الأراضي من الألغام، حيث قامت بتطهير أكثر من 21.9 هكتارا من الأراضي في ثلاث محافظات. وجاء في النشرة ” تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية