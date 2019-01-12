الصحة: لعدم بث اخبار عبر شبكات التواصل قبل التأكد من صحتها

صدر عن المكتب الاعلامي ل “وزارة الصحة” العامة البيان الآتي: “لا صحة لما تم التداول به في الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حال مريضين في طوارئ مستشفى المقاصد، فقد تواصلت وزارة الصحة العامة مع ادارة المستشفى وبعد التحقق من واقع الحالتين، تبين ان المريض الاول ادخل الى طوارئ المستشفى وتم التأكد من استقرار حالته، اما المريضة المتوفاة فكانت قد وصلت الى المستشفى بحالة تسمم جراء شربها مواد سامة وكان وضعها متقدما ولم يتمكن الاطباء من انقاذها.

نهيب بالمواطنين عدم بث اخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها وندعوهم للتواصل مع وزارة الصحة العامة مباشرة عبر الخط الساخن 1224 لتقديم الشكاوى والاخبارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام