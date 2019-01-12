الوزيرة عز الدين: لضرورة حشد الطاقات للنهوض بمدينة صور ومنطقتها

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين على “ضرورة حشد كل الطاقات للنهوض بمدينة صور ومنطقتها”، متعهدة “العمل على خطى الإمام الصدر في خدمة الناس ورفع الحرمان عنهم والتركيز على تنمية الطاقات الإنسانية كمقدمة ضرورية لتحقيق كل شروط التنمية الشاملة والمستدامة”.

كلام عز الدين جاء خلال إستقبالها في مكتبها في صور، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في إقليم جبل عامل علي إسماعيل، يرافقه المسؤول الإعلامي للاقليم علوان شرف الدين.

ولفتت عز الدين إلى أن “توجيهات دولة الرئيس نبيه بري تشدد على رعاية شؤون الناس ومتابعة ملفات المنطقة لدى الجهات المعنية بشكل دؤوب ومستمر”.

بدوره، اكد المهندس علي إسماعيل “أن زيارته للوزيرة عز الدين تأتي في إطار جولته على فعاليات مدينة صور للتشاور بمجمل القضايا، وخصوصا أن عز الدين ممثل لدائرة قضاء صور في البرلمان اللبناني”، داعيا إلى “تعزيز الطاقات والعمل على معالجات الملفات الحياتية التي تهم المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية