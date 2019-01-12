دوي انفجار وسط العاصمة الفرنسية والشرطة ترجح أن يكون السبب تسرباً للغاز

وقع انفجار قوي في مخبز في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية باريس صباح السبت، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة. وفي التفاصيل، أعلنت الشرطة أن حريقاً اندلع تلاه انفجار قوي، موضحة أنها ترجح حالياً فرضية تسرب للغاز. وقالت الشرطة عبر “تويتر” “يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس”، متابعة “على الجميع تجنب المنطقة وإفساح الطريق لسيارات الطوارئ”.

ونشرت صحيفة “لو باريسيان” صوراً توضح حجم الانفجار الذي تسبب بأضرار كبيرة في مبنى يضم محالاً تجارية، أسفر عن تحطم النوافذ، وألحق أضرارا بالسيارات المتوقفة بجانب المبنى.

المصدر: ا ف ب +سبوتنيك