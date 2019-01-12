9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بورم الدماغ، وهي:
- صداع متكرر تتزايد شدته باستمرار.
- دوار.
- تكرار الغثيان والقيء، خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.
- اضطرابات الوعي.
- شلل.
- نوبات الصرع والتشنج.
- اضطرابات الإحساس.
- تغيرات سلوكية مثل سرعة الاستثارة والعدوانية.
- تدهور الذاكرة وضعف التركيز وتزايد النسيان.
وأوضحت أن الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن، ولكن يُعتقد أنها تعود إلى خلل جيني. كما يرتفع خطر الإصابة بها بسبب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في سن الطفولة.
ويجب استشارة طبيب أعصاب للتحقق من الإصابة بورم الدماغ للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وغالبا ما يتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الورم.
المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء