9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بورم الدماغ، وهي:

‫- صداع متكرر تتزايد شدته باستمرار.

‫- دوار.

‫- تكرار الغثيان والقيء، خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.

‫- اضطرابات الوعي.

‫- شلل.

‫- نوبات الصرع والتشنج.

‫- اضطرابات الإحساس.

‫- تغيرات سلوكية مثل سرعة الاستثارة والعدوانية.

‫- تدهور الذاكرة وضعف التركيز وتزايد النسيان.

وأوضحت أن الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن، ولكن ‫يُعتقد أنها تعود إلى خلل جيني. كما يرتفع خطر الإصابة بها بسبب العلاج ‫الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في سن الطفولة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب للتحقق من الإصابة بورم الدماغ ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وغالبا ما يتم اللجوء إلى الجراحة ‫لاستئصال الورم.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء