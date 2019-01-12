9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 09:22

9 أعراض تنذر بسرطان الدماغ

منذ 33 mins 12 January، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بورم الدماغ، وهي:

‫- صداع متكرر تتزايد شدته باستمرار.
‫- دوار.
‫- تكرار الغثيان والقيء، خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.
‫- اضطرابات الوعي.
‫- شلل.
‫- نوبات الصرع والتشنج.
‫- اضطرابات الإحساس.
‫- تغيرات سلوكية مثل سرعة الاستثارة والعدوانية.
‫- تدهور الذاكرة وضعف التركيز وتزايد النسيان.

وأوضحت أن الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن، ولكن ‫يُعتقد أنها تعود إلى خلل جيني. كما يرتفع خطر الإصابة بها بسبب العلاج ‫الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في سن الطفولة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب للتحقق من الإصابة بورم الدماغ ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وغالبا ما يتم اللجوء إلى الجراحة ‫لاستئصال الورم.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء

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