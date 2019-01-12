“أبرد” ماراثون بالعالم: لم ينجح أحد

أقامت منطقة نائية في أقصى الشرق الروسي مارثونا فريدا من نوعه، إذ جرى السباق في حرارة متدنية بلغت 51 درجة مئوية تحت الصفر.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السباق أقيم في منطقة ياكوتيا، ولم تتعد الحرارة سالب 47 درجة مئوية في أكثر اللحظات دفئا، ولم يستطيع أي من المشاركين الـ16 أن يكمل السباق لنهايته، جراء البرد القارس.

ويعد الموقع الذي أقيم فيه السباق من أبرد مناطق العالم، ويسعى المنظمون إلى جلب مزيد من المشاركين في النسخ المقبلة.

وتراوحت أعمار المشاركين في السباق البارد بين 21 و71 سنة، وقال العداء الروسي يور أبرامانوف، إن الماراثون يريدون إظهار قدرة الناس على التأقلم مع درجة الحرارة المتدنية، وقام أونكنتي أوليسوف، وهو عداء يبلغ من العمر 71 عاما بقطع 10 كيلومترات خلال مدة تقارب ساعة و8 دقائق.

وتابع سياح من أستراليا والهند واليابان، أطوار الماراثون المثير، بعدما ظل ماراثون بريطاني أقيم في 27 درجة تحت الصفر أبرد سباق في العالم حتى تنظيم المنافسة الروسية الأخيرة.

المصدر: سكاي نيوز