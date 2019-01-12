أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 12 كانون الثاني 2019

النهار

أعادت وزارة الاقتصاد تفعيل حركتها فصادرت في اليومين الماضيين مولّدين كهربائيّين وسلّمتهما إلى البلديات.

مخالفة … بالتاريخ

نشر النائب سيزار المعلوف صورة لمحضر ضبط مخالفة مرافقه قانون السير مع القيمة المدفوعة مؤكّداً التزامه القانون لكن المفارقة أن تاريخ المحضر يأتي بعد 10 أيّام على وقوع المخالفة.

الجمهورية

صدم سفير أجنبي بالمعلومات التي تلقاها من مرجع ديني في أعقاب تبلغه بوقف كل المساعي المبذولة من أجل تشكيل الحكومة وتوقف الإتصاالت بهذا الشأن.

يعقد حزبان غير حليفين إجتماعات بعيدة من الأضواء وعلى أكثر من مستوى.

يحلو لرفاق نائب حزبي انتخب للمرة الأولى بالتمريك عليه على أنه صار منتمياً لتيار آخر بفعل العالقة الطيبة التي تربطه بنواب وقيادات هذا التيار.

البناء

لفتت مصادر إعلامية إلى المحاولات المستميتة التي تبذلها وسائل الإعلام الخليجية لتخفيف قيمة القرار الأميركي بالإنسحاب من سورية والمسارعة مع كلّ خبر حول تنفيذ خطوات على طريق الإنسحاب لإعداد تقارير خاصة للتقليل من أهميتها وتصويرها عملاً روتينياً، فيما كان كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضحاً لجهة أن لا إعادة نظر بقرار الإنسحاب، وقالت المصادر: كأنّ حكام الخليج يريدون إقناع أنفسهم عبر إعلامهم بأنّ الأميركي لن ينسحب!

اللواء

توجّه دول إلى رعاياها في بيروت، إشارات بأخذ الحيطة، وصولاً إلى المغادرة، تحسباً لمفاجآت إقليمية!

تعرّض نقابي بارز لضغوطات سياسية لعدم السير في التحرّك، بالمقابل ضغطت القاعدة النقابية لتصعيد التحرّك.

تتحدث المعلومات عن وقوف دولة كبرى وراء إطلاق موقوف، يُثير عاصفة خلافات واسعة!

المستقبل

إن خبيراً سياسياً عتيقاً أكّد في مجلس خاص أنه وعلى الرغم من تعدّد التسميات والتحليلات حول مسبّبات الأزمة الحكومية يبقى المستهدَف الأساس من وراء افتعال هذه الأزمة هو “التسوية الرئاسية” ومحاولة تطويق مفاعيلها.

المصدر: الوكالة الوطنية