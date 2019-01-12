مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 00:31

مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق

منذ 13 mins 12 January، 2019
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