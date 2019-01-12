الوطنية للاعلام: منطقة الزهراني تشهد تحليقا للطيران الحربي الاسرائيلي لا سيما فوق الساحل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 00:31

الوطنية للاعلام: منطقة الزهراني تشهد تحليقا للطيران الحربي الاسرائيلي لا سيما فوق الساحل الغربي

منذ 19 mins 12 January، 2019
أخبار موقع المنار

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