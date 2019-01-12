الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية وتُسقط معظمها

افاد الاعلام السوري الرسمي ان الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل اليوم لأهداف معادية واسقطت معظمها.

وكالة سانا السورية نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله انه في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق.

اضاف المصدر العسكري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي.

مراسلنا جنوب لبنان افاد عن تحليق للطيران المعادي فوق الجنوب اللبناني تزامن مع الاعتداء على الاراضي السورية.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تحليق للطيران الحربي إلاسرائيلي في أجواء الجنوب على مستوى منخفض منفذا غارات وهمية فوق القطاع الغربي وان منطقة الزهراني تشهد تحليقا للطيران الحربي الاسرائيلي لا سيما فوق الساحل الغربي وعلى علو متوسط .

المصدر: الاعلام السوري + موقع المنار + الوكالة الوطنية