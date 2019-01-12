سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 00:31

سانا: سماع دوي انفجارات في سماء دمشق

منذ 54 mins 11 January، 2019
أخبار موقع المنار

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