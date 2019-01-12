السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تدين إستمرار خروقات العدوان ومرتزقته لوقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2019 - 00:31

السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تدين إستمرار خروقات العدوان ومرتزقته لوقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 11 January، 2019
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