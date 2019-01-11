اسلحة وذخائر بعضها بريطاني من مخلفات الإرهابيين في ريفي القنيطرة ودمشق

خلال مواصلة أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعتاد بعضها بريطاني الصنع وآليات لما تسمى مجموعة “الخوذ البيضاء” من مخلفات الإرهابيين بريفي دمشق الغربي والقنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي والوجهاء عثرت خلال استكمال أعمال تطهير القرى والبلدات من مخلفات التنظيمات الإرهابية على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية في ريفي دمشق الغربي والقنيطرة.

وبين المراسل أن من بين المضبوطات التي تم العثور عليها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة وعدد من الآليات المسروقة وسيارة إطفاء بريطانية الصنع كانت لما تسمى مجموعة “الخوذ البيضاء” إضافة إلى جرافة “تراكس” وسيارتين حديثتين كانتا تدخلان من الأراضي المحتلة في إطار الدعم الذي كان يقدمه كيان الاحتلال الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية.

وحفاظاً على حياة المدنيين تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي دمشق والقنيطرة بعد تطهيرهما من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليها.

بصواريخ موجهة

المصدر: وكالة سانا