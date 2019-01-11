طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 10 غارات على وادي آل أبو جبارة ومنطقة البقع بمديرية كتاف (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 22:56

طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 10 غارات على وادي آل أبو جبارة ومنطقة البقع بمديرية كتاف (وسائل اعلام يمنية)

منذ 34 mins 11 January، 2019
أخبار موقع المنار

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