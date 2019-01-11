قوى العدوان تواصل استهداف منازل المواطنين في منطقة 7 يوليو بمديرية الحالي بالحديدة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2019 - 22:56

قوى العدوان تواصل استهداف منازل المواطنين في منطقة 7 يوليو بمديرية الحالي بالحديدة (وسائل اعلام يمنية)

منذ 35 mins 11 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة