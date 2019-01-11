المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تصريحات صاحب معمل ميموزا لا تعفيه من الالتزام بمضمون القرار القضائي

ردت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ما ادلى به صاحب معمل ميموزا اليوم في مؤتمره الصحفي مؤكدة ان “العبرة بما ورد في ملف التحقيق من معطيات وافادات وتعهدات فقط، وليس بما يتم الادلاء به في المؤتمرات الصحفية”.

واكدت المصلحة في بيان صادر عنها على “وجوب تنفيذ المعمل للقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين، بعيدا عن اي تدخل او تحريف، خصوصا لجهة تنفيذ لجنة الخبيرين للمهمة الفنية المكلفين بها، مع وجوب التزام المعمل بكافة التدابير التي حددتها وزارتا الصناعة والبيئة وبمتابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام