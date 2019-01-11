المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تصريحات صاحب معمل ميموزا لا تعفيه من الالتزام بمضمون القرار القضائي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 22:56

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تصريحات صاحب معمل ميموزا لا تعفيه من الالتزام بمضمون القرار القضائي

منذ 36 mins 11 January، 2019
مصلحة نهر الليطاني
لبنان

ردت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ما ادلى به صاحب معمل ميموزا اليوم في مؤتمره الصحفي مؤكدة ان “العبرة بما ورد في ملف التحقيق من معطيات وافادات وتعهدات فقط، وليس بما يتم الادلاء به في المؤتمرات الصحفية”.

واكدت المصلحة في بيان صادر عنها على “وجوب تنفيذ المعمل للقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين، بعيدا عن اي تدخل او تحريف، خصوصا لجهة تنفيذ لجنة الخبيرين للمهمة الفنية المكلفين بها، مع وجوب التزام المعمل بكافة التدابير التي حددتها وزارتا الصناعة والبيئة وبمتابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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