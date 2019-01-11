مستجدات العدوان على اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية

واصل العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة، اليوم الجمعة، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة، فيما استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

ففي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 10 غارات على وادي آل أبو جبارة ومنطقة البقع بمديرية كتاف، وشن 3 غارات على مديرية باقم وغارة على منطقة طلان بمديرية حيدان. فيما شن غارة على مديرية شدا الحدودية.

وتعرضت مناطق متفرقة من مديريتي باقم وشدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب بأضرار في مزارع ومنازل المواطنين.

وفي الجوف استهدف طيران العدوان شبكة الاتصالات في جبل آل صلاح في منطقة رحوب.

وفي حجة شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية حرض.

وفي الحديدة واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار حيث استهدف مرتزقة العدوان بعشرات القذائف والمدافع الرشاشة قرية الشجن ومحيطها بمدينة الدريهمي، واستهدفوا بالمعدلات المتوسطة شارع الـ50 بمديرية الحالي في حين تعرضت مناطق شرق حيس لقصف مدفعي.

وتضررت عددا من منازل المواطنين في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي جراء قصف مدفعي مكثف للغزاة والمرتزقة.

وأطلقت قوى العدوان أطلقت صاروخي كورنيت على منازل المواطنين في منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي.

ونفذ مرتزقة العدوان هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش واللجان غرب مديرية حيس.

المصدر: المسيرة نت