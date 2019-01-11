إفشال زحف ثان للعدوان ومصرع العشرات في مثلث عاهم بحجة اليمنية

لقي العشرات من مرتزقة العدوان مصارعهم، اليوم الجمعة، خلال إفشال محاولة للتقدم في مثلث عاهم بمحافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولة زحف ثانية لمرتزقة العدوان غرب مثلث عاهم وكبدوهم خسائر فادحة.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال إفشال الزحف.مشيرا الى أن جثث بعضهم لا زالت مرمية في صحراء المنطقة.

الى ذلك قتل 4 مرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة غرب مثلث عاهم.

يذكر أن عدد كبير من المرتزقة سقطوا قتلى وجرحى كما تم تدمير عتاد حربي في وقت سابق اليوم، خلال إفشال الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف غرب مثلث عاهم.

المصدر: المسيرة نت