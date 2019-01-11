الحريري استقبل قائد الجيش والرياشي ومخزومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 22:57

الحريري استقبل قائد الجيش والرياشي ومخزومي

منذ 1 ساعة 11 January، 2019
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لبنان

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء اليوم في “بيت الوسط”، قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور ورئيس فرع التحقيق العميد وليد العبد. وتناول البحث الأوضاع الأمنية عموما، ولا سيما التطورات على الحدود الجنوبية، وما يقوم به الجيش من مهمات في هذه المنطقة، للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة، في مواجهة التهديدات والخروقات الإسرائيلية.

وخلال اللقاء، قدم العميد العبد للرئيس الحريري نسخة من كتاب إنجازات مديرية المخابرات للعام 2018، الذي يتضمن كل ما قامت به المديرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتجسس وملاحقة المخلين بالأمن طوال العام الماضي.

كما التقى الرئيس الحريري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

ثم استقبل الحريري النائب فؤاد مخزومي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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