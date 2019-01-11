البنتاغون: واشنطن بدأت بسحب معدات من سوريا لا جنوداً

أعلن مسؤول في وزارة الحرب الاميركية الجمعة أن الولايات المتحدة بدأت بسحب معدات من سوريا ولم تبدأ حتى الان بسحب جنود.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته “لم نسحب قوات حتى الان” في وقت أعلن التحالف الدولي المزعوم ضد داعش أنه “بدأ عملية الانسحاب المنظم من سوريا”.

وكان الناطق باسم التحالف الذي تقوده واشنطن شون راين قال الجمعة في بيان لقد “بدأت قوة المهمات المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن تنظيم داعش قد هزم مؤكدا أن الجنود الأميركيين سيعودون إلى بلادهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية