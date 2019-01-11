الجيش اليمني واللجان الشعبية يدمرون آلية محملة بعناصر العدوان في نجران

دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الجمعة آلية محملة بقوات العدوان السعودي الاميركي في نجران.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية فجرت آلية محملة بالمنافقين بعبوة ناسفة في موقع شجع ومقتل وجرح من كان على متنها”.

وأضاف المصدر أن “القوة الصاروخية أطلقت صليات من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم المنافقين قبالة مركز عاكفة وغرب موقع السديس”، وتابعت “دكت القوة المدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم المنافقين في موقع المنارة ومحيطه في نجران”.

المصدر: موقع انصار الله