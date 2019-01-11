القوات المسلحة اليمنية: 89 خرقا من قبل العدوان لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ48 ساعة الماضية

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم المكثفة لوقف إطلاق النار في الحديدة يعكس مدى استهتارهم بالقرارات الأممية وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به في اتفاق السويد حيث ارتكبوا خلال 48 ساعة الماضية 89 خرقا في الحديدة”.

وقال العميد سريع إن “المرتزقة واصلوا قصفهم المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين وعلى مواقع قواتنا حيث أطلقوا 60 قذيفة مدفعية منها 52 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا و8 قذايف هاون من غرب مصنع الحاشدي إلى غرب السفينة وحول مصانع العودي إلى جانب إطلاق صاروخ موجه استهدف منزل المواطن ماهر عبدالله محفوظ في الدريهمي مما أدى إلى إحراقه بالكامل”.

وأشار العميد سريع إلى أن “المرتزقة قاموا بمحاولة تسلل على شمال غرب قرية مغازي غرب حيس كما واصلوا إطلاق النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه جنوب وشرق وغرب التحيتا ومن مثلث مقبنة باتجاه جنوب شرق حيس ومن حول كلية الهندسة إلى شارع الخمسين ومن العمارة شرق الجامع باتجاه كيلو 16”.

واوضح المتحدث أن “الطيران الاستطلاعي والحربي والاستطلاعي المسلح واصل تحليقه في أجواء مدينة الحديدة وحيس وجزيرة كمران والصليف والعرج واللحية والتحيتا فيما حلق الطيران الاستطلاعي فوق الفازة والدريهمي والجبلية واللحية وطيران الأباتشي فوق الجبلية”.

وأضاف المتحدث أن “قواتنا رصدت تعزيزات وتحركات مكثفة لمدرعات وعشرات الأطقم للمرتزقة منها أطقم تحمل معدلات وأخرى تحمل أفرادا وتحركات لـ7 قاطرات وعشرات السيارات ما بين الغراسي والجامع والكنتيرات والهناجر والعكس إلى جانب رصد تحرك2مدرعات تسحب 2 كنتيرات وتفتح الخط من عند الجامع”.

وأشار المتحدث إلى أن “طيران العدوان شن 55 غارة منها 6 غارات على باقم و21 غارة على كتاف و6 غارات على البقع بصعدة و4غارات على صرواح بمأرب و9 غارات على نهم بمحافظة صنعاء و4 غارات على حرض و3 غارات على حيران بحجة وغارتان على برط بالجوف”.

وأكد سريع أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع قواتنا في رشاحة الغربية بالبقع وفي سلبة بخب والشعف وباتجاه تبة سيان وما جاورها غرب مثلث عاهم وعلى قبالة السديس وعلى نجد الفارس قبالة نجران وزحف واسع للمرتزقة من اربعة مسارات على تبتي العظيمة والعصيدة بنهم”.

المصدر: موقع انصار الله