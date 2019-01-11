وزير الخارجية الايطالية: ندرس إمكانية فتح سفارتنا في سوريا

أعلن وزير الخارجية الايطالي اينزو موافيرو ميلانيزي أن روما تبحث إمكانية استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في الدول التي أوقفت عملها فيها سابقا ومن بينها سوريا.

وقال الوزير في حديث له الجمعة “ايطاليا تبحث إمكانية فتح السفارات حيث تم إغلاقها. أما فيما يتعلق بسوريا، فذلك يعتمد كلياً على تطور الوضع في هذا البلد”.

وتابع الوزير “بالطبع، من غاية الأهمية أن يتطور الوضع نحو أفق طبيعي أكثر”، ولفت الى ان “الوضع في هذا البلد ما زال بعيدا عن الاستقرار واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية يتطلب تطبيعا اكثر جدية”.

المصدر: سبوتنيك