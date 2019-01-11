اليمن: مسيرة جماهرية في حجة تنديدا بخروقات العدوان

نظم ابناء مديرية الحوك بمحافظة الحديدة اليمنية الجمعة مسيرة احتجاجية تنديدا باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وخروقاته المتواصلة لاتفاق التهدئة الموقعة في السويد.

واستنكر المشاركون في المسيرة “تمادي تحالف العدوان في خرق اتفاق السويد في تحد سافر للمجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الإنسانية”، مطالبين “الأمم المتحدة بموقف جاد تجاه هذه الخروقات واتخاذ قرار يلزم العدوان ومرتزقته لوقف اطلاق النار والانتهاكات المتواصلة ومحاولات الانقلاب على التفاهمات ومساعي تحقيق السلام ووقف العدوان والحصار”.

وأكد المشاركون على “استمرارهم في الصمود ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال دفاعا عن الارض والعرض حتى يتحقق النصر ويتطهر الوطن من دنس الغزاة والمحتلين”.

المصدر: موقع انصار الله