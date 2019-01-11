اصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة سلمية في كفر قدوم بقاقيلية

أصيب العشرات من الفلسطينيين خلال اعتدء قوات العدو الإسرائيلي الجمعة مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيونية.

واكد المشاركون في المسيرة تضامنهم مع الأسير المريض سامي أبو دياك، وطالبوا “بفتح شارع القرية المغلق منذ ما يزيد على 15 عاما”، ونددوا بالاستيطان الصهيوني.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الصحفي شتية بقنبلة في الرجل، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا”.

المصدر: فلسطين اليوم