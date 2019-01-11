مهاتير محمد: لا مكان للرياضيين الإسرائيليين في ماليزيا

أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على “رفض بلاده منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة لدخول البلاد للمشاركة في بطولة دولية للسباحة البارالمبية 2019”.

وستُقام البطولة الدولية بولاية “ساراواك” شرق ماليزيا، في 29 تموز/يوليو المقبل حتى 4 آب/أغسطس.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية(برناما)، فقد قال مهاتير “إذا كان الرياضيون الإسرائيليون مصرّين على المشاركة في البطولة فهذا يُعتبر خرقاً لمبادئ السياسة الماليزية”، وأشار الى ان “الجهات المنظِّمة للبطولة إذا أرادت سحب حق الاستضافة من ماليزيا “فيمكنها فعل ذلك”.

وكانت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية احتجّت مؤخراً على قرار السلطات الماليزية، كما ضغط العدو الإسرائيلي على المنظِّمين للحصول على تأشيرات لرياضييها للمشاركة في هذه البطولة.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية