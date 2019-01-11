وزارة الصحة الفسلطينية: استشهاد سيدة بنيران العدو الاسرائيلي شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 18:13
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الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطنة فلسطينية بنيران جنود الإحتلال خلال مشاركتها في مسيرات العودة شرق قطاع غزّة
استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الإحتلال النار عليه في الخليل بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن
إصابة 25 شخصاً برصاص الإحتلال بالإضافة إلى صحفي أصيب بقنبلة غاز واستهداف سيارة اسعاف شرق قطاع غزّة
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: يجب الضغط على الإحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: نؤكد أن المعركة ضد التطبيع متواصلة لبلورة جهة تضيق الخناق على الإحتلال
المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى: نستغرب دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية بينما المطلوب الضغط عليها بقضية الإمام ورفيقيه
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نؤكد على ثوابت القضية الإمام المغيب على أنها قضية وطنية وعربية وانسانية
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نحذر من تجاهل ردات الفعل الشعبية التي يمكن أن تصدر عن الإصرار على دعوة ليبيا للقمة
إستهداف تجمعات قوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة مركز عكافة وغرب موقع السديس بصاروخ كاتيوشا وقذائف المدفعية
مصادر يمنية: قتلى وجرحى لقوى العدوان بقصف مدفعي على تجمعاتهم شرق جبل النار قبالة جيزان
مصادر يمنية: قوى العدوان تفشل بتنفيذ هجوم على مواقع للجيش واللجان الشعبية عرب مديرية حيس في الحديدة
مصادر يمنية: انكسار زحف لقوى العدوان في جبهة سلبة بخب والشعف في الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
الجيش السوري يدمر تحصينات للإرهابيين رداً على محاولتهم التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريفي إدلب وحماة
مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون: المحادثات بين المسؤولين الاميركيين والاتراك حول سوريا ستتواصل الاسبوع المقبل
بولتون: الرئيس الاميركي ووزير الخارجية يدركون ان انقرة ملتزمةٌ بعدم الاِضرار بالاكرادِ
الخارجية الإيطالية: روما تبحث امكانية استئناف عمل هيئاتها الدبلوماسية في سوريا
وزارة الصحة الفسلطينية: استشهاد سيدة بنيران العدو الاسرائيلي شرق غزة
منذ 2 ساعة
11 January، 2019
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