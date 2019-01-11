وزارة الصحة الفسلطينية: استشهاد سيدة بنيران العدو الاسرائيلي شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 18:13

وزارة الصحة الفسلطينية: استشهاد سيدة بنيران العدو الاسرائيلي شرق غزة

منذ 2 ساعة 11 January، 2019
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