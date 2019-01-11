حزب الاتحاد دان الاعتداءات الصهيونية ودعا مجلس الامن للاجتماع سريعا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 16:38

حزب الاتحاد دان الاعتداءات الصهيونية ودعا مجلس الامن للاجتماع سريعا

منذ 39 mins 11 January، 2019
حزب الاتحاد اللبناني
لبنان

دان “حزب الاتحاد” في بيان “الاعتداءات المتكررة التي يمارسها العدو الصهيوني بحق السيادة اللبنانية، وآخرها القيام ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية في نقاط التحفظ على الخط الأزرق، بالقرب من المستعمرة المسماة مسكاف عام، على مرأى من القوات الدولية التي لا تحرك ساكنا لوقف هذه التعديات، وفي ظل عجز الدولة اللبنانية عن وضع حد لهذه الخروقات المتتالية التي تصب في سياق الاعتداء على الحدود البحرية للاستملاك على الثروات النفطية اللبنانية”.

وطالب مجلس الامن بـ “الاجتماع السريع استجابة لشكوى لبنان تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، وادانة هذه التصرفات الصهيونية المتمادية في خرق القرار 1701”.

ودعا “كل المكونات السياسية اللبنانية للوقوف صفا واحدا بوجه الاعتداءات الصهيونية على الاراضي اللبنانية، ولوضع حد لهذه الخروقات والاطماع بالسيطرة على ثرواتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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