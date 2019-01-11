إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه متظاهري العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 16:38

إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه متظاهري العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 59 mins 11 January، 2019
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