ارسلان مغردا: اللعبة اصبحت مكشوفة ولير أبناء طائفتنا كيف تم ويتم استغلال حقهم

غرد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، على حسابه على “تويتر”، بالقول”أصبحت اللعبة مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد، فمن مواصفات النيابة في طائفتنا الكريمة أنها قائمة على الفتنة داخل العائلات لتصل الخلافات بين الأخ وأخيه والإبن وأبيه على قاعدة ضرب كل المرجعيات والفاعليات المرموقة من دينية وزمنية حتى لم يعد لأحد كلمة مسموعة سوى أذناب العائلات، عبيد لولي النعمة أو السلطان”.

وأضاف”إني أجمع بعض الوصايا القديمة التي تخص الأوقاف الدرزية والعبث بأملاك الدروز الوقفية ولن أعلق عليها سأترك التعليق لأبناء الطائفة خاصة الأجيال الشابة الصاعدة ليروا بأم أعينهم كيف تم ويتم استغلال حقهم.. ومن ضمنها بيع وتحرير عقارات بمبالغ زهيدة على حساب مالية الوقف، وخاصة بالوصايا الثلاث وصية الأمير السيد عبدالله التنوخي والشيخ أحمد أمين الدين ونسيب باشا جنبلاط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام