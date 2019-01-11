شهيدة واصابات بين الفلسطينيين خلال المشاركة بمسيرات العودة على حدود غزة

استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بعد اعتداء العدو الاسرائيلي عليهم خلال مشاركتهم بمسيرات العودة على حدود قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “مواطنا أصيب بالرصاص والعشرات بحالات الاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز تجاه المشاركين في الجمعة 42 من مسيرات العودة وكسر الحصار”.

وكانت الجماهير الفلسطينية قد بالتوافد ظهر الجمعة إلى مخيمات العودة الـخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في “جمعة بصمودنا سيكسر الحصار”.

وأطلقت قوات العدو الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الوافدين إلى مخيمات العودة شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية عن “تسجيل إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه متظاهري العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وبالسياق، قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن “الجماهير الفلسطينية تواصل مسيراتها السلمية في الجمعة 42 من مسيرات العودة وكسر الحصار لتؤكد على استمراريتها وأنها ماضية بمختلف وسائلها وأدواتها”.

وشدد القانوع على أن “الجماهير الفلسطينية تؤكد من جديد أن صمودها الأسطوري وإرادتها الصلبة ستكسر الحصار الظالم وكل من يراهن على تراجعها أو النيل من إرادتها واهم”.

وكانت “الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار” قد دعت الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال واسناد الاسرى.

المصدر: وكالة معاً