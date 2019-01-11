اليمن: مقتل عدد من عناصر العداون وتدمير آليتين لهم في الجوف والضالع وحرض

لقي عدد من عناصر العدوان السعودي الاميركي على اليمن مصرعهم وأصيب آخرون الجمعة بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات الجوف والضالع وحرض.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدة الهندسة دمرت آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة سلبة بمديرية خب والشعف بالجوف”، وتابع “كما انفجرت عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة أثناء تسللهم في الجبل الأحمر بمديرية المتون بالمحافظة عينها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

واضاف المصدر انه “في محافظة الضالع قتل اثنين من المنافقين وأصيب آخرين جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة في تجمعاتهم اطراف دمت”، وأكد أن “المجاهدين الأبطال أحرقوا احراق آلية عسكرية للمنافقين غرب مثلث عاهم في جبهة حرض بالولاعة”.

المصدر: موقع انصار الله