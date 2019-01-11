توقيف رجل أعمال صيني من “هواوي” في بولندا بشبهة التجسس

أعلن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي البولندي الجمعة أنه تم توقيف بولندي ورجل أعمال صيني بشبهة التجسس بينما أكدت وسائل إعلام أن الصيني هو مسؤول في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “هواوي”.

وأعلن نائب الوزير منسق جهاز الأمن الداخلي ماسي فاسيك أن “بولنديا وصينيا أوقفا بتهمة التجسس، الصيني رجل أعمال يعمل لدى مجموعة كبيرة للصناعات الالكترونية”، كما نقلت عنه وكالة الأنباء البولندية.

وذكر العديد من وسائل الإعلام البولندية من بينها القناة الخاصة “بولسات نيوز” والرسمية “تي في بي إنفو” أن المشتبه به الصيني هو أحد مدراء فرع شركة “هواوي” في بولندا، أما البولندي فهو خبير بأمن تكنولوجيا المعلومات وضابط سابق في جهاز الأمن الداخلي البولندي.

وأكد فاسيك أن البولندي “شخص معروف في مجال تكنولوجيا المعلومات”، مضيفا أن التحقيق “يجري منذ وقت طويل وبكثير من العناية”.

وقد حددت المحكمة بثلاثة أشهر فترة توقيف الرجلين دبليو ويجينغ وبيوتر د، كما أكد المتحدث باسم وزارة تنسيق جهاز الأمن ستانيسلاف زارين الذي أعلن فقط عن الاسم الأول للرجلين والحرف الأول من اسم العائلة بما يتوافق مع القانون البولندي.

في بكين، عبرت الحكومة الصينية الجمعة عن “قلقها الشديد” اثر الاعلان عن توقيف مواطن صيني في بولندا في اطار تحقيق بتهمة تجسس.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن “الصين قلقة جدا ازاء هذا الملف. نطلب من الدولة المعنية معالجة هذه القضية بشكل يتوافق مع القانون وبطريقة حيادية وكذلك ضمان حقوق الشخص المعني بدقة ومصالحه المشروعة”.

ولم يؤكد عملاق الاتصالات “هواوي” ما اذا كان المشتبه به بالفعل من موظفيه واكتفت الشركة بالقول إنها “تتابع عن كثب” هذه المعلومات.

وقالت المجموعة إن “هواوي تحترم القوانين والقواعد في كل الدول التي تعمل فيها ونطالب كل موظفينا بان يحترموا القوانين في الدول التي يتواجدون فيها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية