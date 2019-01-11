خبير في غوغل: الذكاء الاصطناعي يحل مكان 40% من الوظائف بعد 15 عاما

أصبح الذكاء الاصطناعي، سواء كان ممثلا في تطبيقات التعليم الآلي أو غيره من التقنيات الجديدة، جاهزا لتغيير معالم الاقتصاد العالمي.

نقل موقع futurism عن كاي- فو لي، وهو خبير سابق في تطوير الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت وغوغل، قوله بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 40% من الوظائف حول العالم بعد نحو 15 عاما.

جاءت تصريحات كاي- فو لي في سياق لقائه مع برنامج 60 دقيقة المذاع على شبكة “سي بي إس”، والذي أضاف فيه قائلا:

أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيغير العالم أكثر من أي شيء آخر في تاريخ البشرية، وأكثر مما فعلت الكهرباء.

وتابع بقوله “التكنولوجيا الجديدة دائما ما تجعل بعض الوظائف لا حاجة لها بالية” ، لكن في كتابه الأخير، (القوى العظمى للذكاء الاصطناعي: الصين، وادي السليكون، والنظام العالمي الجديد)، يجادل لي بأن التغيير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي سيكون مختلف اختلافا جوهريا.

وفي مقابلة مع Futurism في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، أوضح لي أن الذكاء الاصطناعي سوف يتيح بناء صناعات جديدة بالكامل من الألف إلى الياء، ولن يقتصر الأمر على أن يكون الذكاء الاصطناعي أقل تكلفة من الموظفين البشريين، بل أن العديد من الوظائف المستحدثة ستصبح آلية بدورها.

في سياق آخر، أجرت مؤسسة “بيو” للأبحاث ومركز “the internet imagining” دراسة شملت نحو ألف خبير في مجال التكنولوجيا عن تطور الذكاء الاصطناعي.

وتنبأ 60% من هؤلاء الخبراء أن الحياة البشرية قد تكون أفضل بحلول عام 2030 حيث أن الذكاء الاصطناعي سيوفر الوقت والمال والأرواح في المجتمعات ووسائل النقل والمرافق والعمليات التجارية والمزارع وغيرها كما سيتوفر المزيد من الفرص للأفراد للاستمتاع بمستقبل أكثر تخصصا حسب الدراسة.

المصدر: سبوتنيك