السفارة الأميركية في كابول تنفي وقوف واشنطن وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

نفت السفارة الأميركية في كابول وقوف أميركا وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان. وقالت السفارة في تغريدات على موقع “تويتر” الجمعة، “تأخر الانتخابات الرئاسية كان قرار المفوضية المستقلة للانتخابات لمعالجة أوجه القصور الإدارية والتقنية الواضحة في الانتخابات البرلمانية في الخريف، وننضم إلى العديد من الأفغان وغيرهم في المجتمع الدولي الذين يعتقدون أن إجراء إصلاحات جادة في الانتخابات أمر ضروري”، حسب قوله.

وأضافت “الأمر متروك للأفغان كي ينتخبوا قادتهم، وهم يستحقون هيئات انتخابية قادرة ومزوّدة بخبراء يمكنهم استعادة ثقة الجمهور في العملية”، حسب زعم السفارة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية