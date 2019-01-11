الشيخ دعموش: الجمود في الملف الحكومي ليس في مصلحة البلد ويفاقم المشكلات والأزمات القائمة

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى أن “الجمود في الملف الحكومي ليس في مصلحة البلد ويضر بسمعة لبنان ويفاقم المشكلات والأزمات القائمة”.

وأكد الشيخ دعموش في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) أن “من يؤخر تشكيل الحكومة ويضيع الوقت والفرص على لبنان هو من يصر على تجاوز نتائج الانتخابات النيابية وعلى عدم الاعتراف بالآخرين وحقهم في التمثيل في الحكومة ويرفض الحلول المطروحة”، مشيرا إلى أن “البلديات في وضع لا يحتم لأي تأخير أو تعطيل في تأليف الحكومة”.

وشدد الشيخ دعموش على أن “التطبيع من قبل الأنظمة الخائنة لن يجعل من اسرائيل كيانا مقبولا لدى شعوب المنطقة بل ستبقى اسرائيل في نظر هذه الشعوب كيانا محتلا غاصبا قائما على القتل والإرهاب والعدوان وارتكاب المجازر”.

ورأى الشيخ دعموش أنه “ليس أمام الدول والشعوب المستهدفة لمواجهة التهديدات وإفشال المخططات الأميركية والاسرائيلية سوى الثبات والصمود والمقاومة”، وتابع ان “المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا وإيران واليمن وخلال كل المراحل السابقة أفشلت العدوان والعقوبات والحصار والفتن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام