وزير الدفاع التركي: أعددنا الخطط اللازمة لعملية شرق الفرات في سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا. وشدد الوزير التركي، خلال كلمة له أثناء تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة في ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق) على الحدود مع سوريا، أنَّه “سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها، في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة”.

وأكد أن “الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان، سواء داخل حدودها أو خارجها”. وقال إن “الإرهابيين هدفنا الوحيد، ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل، أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره”. وأضاف “أمامنا منبج وشرق الفرات، أعددنا الخطط اللازمة بهذا الخصوص، وتحضيراتنا تتواصل بشكل مكثف”. وبيّن أن القوات المسلحة التركية “ستواصل جهود مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي”، مشيراً إلى أن “تركيا احترمت وستواصل احترام وحدة أراضي جيرانها، وفي مقدمتها سوريا والعراق، أثناء عملياتها العسكرية ضد الإرهاب”. وتابع “نحن لا نطمع في أراضي أحد، وهدفنا الوحيد هو ضمان أمن بلادنا وشعبنا وحدودنا وقواتنا الأمنية على الحدود”. وشدد أن تركيا لن تسمح أبداً بتشكل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية، قائلاً “نحن مصممون للغاية في هذا الشأن”، لافتاً أنه “كما أن “داعش” الإرهابي لا يمثل المسلمين، فإن ي ب ك / بي كا كا الإرهابي لا يمثل إخواننا الأكراد”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول