موسكو تعرب عن قلقها بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة، أن موسكو قلقة بشأن الارتفاع في عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في إدلب، والتي وصل عددها لأكثر من ألف. وقالت زاخاروفا للصحفيين “الارتفاع في عدد انتهاكات نظام وقف العمليات العسكرية [في منطقة خفض التصعيد] يدعو للقلق. تم رصد أكثر من ألف انتهاك منذ شهر أيلول/سبتمبر 2018. من المهم عدم السماح بانهيار نظام وقف العمليات العسكرية، وضمان الانسحاب الكامل للتشكيلات الراديكالية والأسلحة الثقيلة من منطقة خفض التصعيد”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية