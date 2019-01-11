صورة مسائية لبلدة النبي الشيت في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 11:54

صورة مسائية لبلدة النبي الشيت في البقاع

منذ 16 mins 11 January، 2019
النبي شيت
خبر وصورة

صورة مسائية لبلدة النبي الشيت في البقاع بعدسة حسين الموسوي

المصدر: انترنت

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