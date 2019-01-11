لبنان يتأثر ظهر الاحد المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة

الحالة العامة:

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة و رطبة .

ملاحظة : لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي . ذلك أن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف .

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إجمالاً بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء درجات الحرارة الصباحية متدنية مما يؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٠٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى و خلال الليل .

السبت: صاف إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر الإنزلاق نتيجة تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٢٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانًا و يرتفع موج البحر الى مترين . يتحوّل الطقس الى غائم بدءًا من الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل الى ٦٥ كم/س . تتساقط أمطار متفرقة تشتّد أحيانًا وتكون مترافقة ببرق ورعد، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءًا من ١٥٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال ١٢٠٠ متر.

المصدر: مصلحة الارصاد