متحدث باسم “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن: “التحالف” لن يعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للجنود في عملية الانسحاب من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 11:55

متحدث باسم “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن: “التحالف” لن يعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للجنود في عملية الانسحاب من سوريا

منذ 30 mins 11 January، 2019
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