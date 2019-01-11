متحدث باسم “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن: “التحالف” لن يعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للجنود في عملية الانسحاب من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 11:55
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متحدث باسم “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن: “التحالف” لن يعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للجنود في عملية الانسحاب من سوريا
منذ 30 mins
11 January، 2019
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