خيط الأسنان قد يسبب مشاكل صحية خطيرة

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن خيط الأسنان، الذي يستخدم عادة في تنظيف الأسنان من بقايا الأطعمة، قد يحتوي على مواد كيميائية سامة، قد تسهم في الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد “سايلنت سبرينج”، بالتعاون مع معهد الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology) العلمية.

وأوضح الباحثون أن هناك أنواعا معينة من المنتجات الاستهلاكية، أبرزها خيط الأسنان، تسهم في زيادة مستويات المواد الكيميائية السامة (PFAS) في الجسم، وارتبطت بالعديد من المشاكل الصحية، وPFAS؛ مواد مقاومة للماء والشحوم، وتستخدم في مجموعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك عبوات تغليف الوجبات السريعة، والملابس المقاومة للماء، والسجاد المقاوم للبقع.

ويمكن أن يتعرض الأشخاص للمواد مباشرة من خلال المنتجات التي يستخدمونها والطعام الذي يتناولونه، كما يمكن أن يتعرضوا للهواء والغبار الملوث ومياه الشرب الملوثة بهذه المواد.

ويشعر العلماء بالقلق من الانتشار واسع النطاق لـ PFAS، لأن هذه المواد الكيميائية مرتبطة بآثار صحية خطيرة منها سرطان الكلى والخصية، وأمراض الغدة الدرقية، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة، وانخفاض الخصوبة، بالإضافة لتأثيراتها على جهاز المناعة.

المصدر: وكالة الاناضول