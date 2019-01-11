التطورات في الجنوب: اتصالات مكثفة تجري مع الأمم المتحدة من أجل وقف الأشغال الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 11:55

التطورات في الجنوب: اتصالات مكثفة تجري مع الأمم المتحدة من أجل وقف الأشغال الإسرائيلية

منذ 48 mins 11 January، 2019
أخبار موقع المنار

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