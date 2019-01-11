تعزيزات متبادلة بين الجيش اللبناني وجيش العدو على جانبي الحدود في منطقة خلة المحافر بين بلدة العديسة ومستعمرة مسكفعام على خلفية استكمال العدو العمل في أراض متنازع عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 11:55

تعزيزات متبادلة بين الجيش اللبناني وجيش العدو على جانبي الحدود في منطقة خلة المحافر بين بلدة العديسة ومستعمرة مسكفعام على خلفية استكمال العدو العمل في أراض متنازع عليها

منذ 49 mins 11 January، 2019
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