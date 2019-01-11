الجيش الأميركي بدأ سحب معدات من سوريا

أكّد مسؤول في وزارة الحرب الأميركيّة أن الجيش الأميركي بدأ بسحب معدّات من سوريا، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب 2000 جندي أميركي تمّ نشرهم في هذا البلد غير واضح.

وقال المسؤول في تصريحات لـ “فرانس برس”، “يُمكنني أن أوكّد (حصول) نقل لمعدّات من سوريا، ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي”.

وكانت قناة “سي إن إن” قد تحدّثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة،ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركيّة على علم مباشر بالعمليّة قوله إنّ سحب المعدّات مؤشّر إلى بداية الانسحاب الأميركي من سوريا.

ولم يصف ذلك المسؤول بالضبط ما كانت تحتويه تلك الشحنة، أو كيف تمّ نقلها.

المصدر: الوكالة الفرنسية