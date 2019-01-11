احد قادة “المعارضة الاسرائيلية” يتهم نتانياهو بمهاجمة القضاء

حمّل زعيم حزب العمل الاسرائيلي المعارض آفي غاباي مساء الخميس على بنيامين نتانياهو متهما رئيس الوزراء الذي يخضع لتحقيقات في قضايا فساد عديدة، بمهاجمة القضاء.

وتأتي هذه الاتهامات قبل ثلاثة أشهر على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل، ترجح استطلاعات الرأي فوز نتانياهو فيها، لكن الإعلان عن توجيه اتهام ممكن له يمكن أن يغير المعطيات.

وقال غاباي في مؤتمر حزب العمل في تل أبيب “في بلد طبيعي لا يهاجم رئيس الوزراء السلطة القضائية”،وأضاف أن “ملايين (…) الاسرائيليين يتطلعون إلى أن يكون لهم بلد طبيعي”،بحسب تعبيره.

المصدر: الوكالة الفرنسية