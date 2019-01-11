ماس كهربائي حوّل حمالاً تركياً إلى عبقري في الرياضيات

لم يتوقع عبدالسلام ججكجي أن ماساً كهربائياً سيحوله من حمّال في مزرعة والده في مدينة شانلي أورفه جنوب شرق تركيا، إلى عبقري في الرياضيات، يكتشف نظريات رياضية جديدة، ويصل إلى حل أعقد المعادلات دون أن يحتاج لآلة حاسبة.

وحسب صحيفة حريات التركية فإن عبدالسلام (19 عاما) كان يعمل حمالا في مزرعة والده، تعرّض لصدمة كهربائية قوية، بقي بعدها في المستشفى لأسبوع يتلقى العلاج اللازم، وبعد خروجه من المستشفى اكتشف أن عقله صار يعمل بشكل مختلف تماما، فلم يعد يحتاج الآلة الحاسبة في الحساب، وصار يحل المعادلات الرياضية ارتجالا دون حساب.

وبيّن عبد السلام للصحيفة أنه كان يدرس في تخصص أدبي، إلا أنه توجه نحو الرياضيات، وبدأ في حل المسائل، ليصل إلى نظرية رياضية قام بإثباتها مع الخبراء، والتأكد من صحتها مع أساتذة الرياضيات في جامعة غازي عينتاب، ليقوم بتسجيل براءة اكتشاف النظرية عند كاتب العدل.

من جانبه قال جزائر ججكجي، والد عبد السلام، إن ضربة الكهرباء غيّرت من حياة ابنه بشكل كامل، فلم يعد يحتاج الآلة الحاسبة في المزرعة ليقوم بالحسابات.

وفي تصريح لعضو هيئة التدريس بجامعة حران في أورفه الدكتور كمال توكر، قال إن عبدالسلام توصل إلى حل معادلات رياضية بمفرده، بعد أن كانت موضوعا لرسالة تخرج ماجستير في تركيا.

المصدر: وكالة الاناضول