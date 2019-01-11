أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 11 كانون الثاني 2019

النهار

تقول مصادر على بيّنة مما يجري من صراع وإقالات في صفوف حزب عقائدي عريق إن ذلك يأتي على خلفية المتغيرات السورية وانسجاماً معها.

لوحظ أن النائب شامل روكز ناقض كلام الوزير جبران باسيل فاعتبر أن حكومة من 32 أو 36 جرصة.

يعتقد نائب ووزير سابق أن الافراج عن الحكومة قد لا يسبق صدور قرار عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شباط المقبل.

تباعد في المواقف ما بين الوزراء في ما بينهم وبينهم ومع حاكم مصرف لبنان في شأن الوضع المالي وفي اعادة هيكلة الديون.

الجمهورية

تبلّغت سفيرة دولة كبرى رواية كاملة عمّا يحول دون تشكيل الحكومة وعبّرت عن دهشتها من حجم العقد التي جمدت الإتصالات بهذا الشأن.

تخوّف نائب بعد زيارته عاصمة مؤثرة عالمياً وإجتماعه بمسؤولين معنيين من ضياع قضية النازحين السوريين على غرار ضياع قضية اللاجئين الفلسطينيين.

فوجئت مراجع دبلوماسية عربية بمجموعة مواقف عبّر عنها قادة لبنانيون من موضوع دعوة سوريا الى القمة الإقتصادية وسألت ألا يعلمون أن الدعوات وُجّهت بإسم الجامعة العربية وليست بإسم لبنان.

اللواء

عدِّد مرجع نيابي جملة من المآخذ على الأداء الرسمي، مشدداً أن لا تراجع عن خطوط حمراء مرسومة!

يتعرّض رئيس حزب مسيحي لانتقادات، بسبب غيابه عن البلاد، في مرحلة حسّاسة، وهو خلاف لما كان يتعيّن عليه فعله.

توجّه، في مجالس خاصة، انتقادات إلى دولة كبرى، نظراً لسياسات عدم الحسم، والتردُّد في لعبة التوازنات القائمة.

المستقبل

يقال إن ديبلوماسياً عربياً أبدى أمام مسؤولين لبنانيين استغرابه افتعال أزمة داخلية لبنانية من موضوع عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، في حين أن السوريين أنفسهم يتعاطون مع هذا الموضوع بلا توتر وانفعال.

المصدر: الوكالة الوطنية