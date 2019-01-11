مدير المخابرات اليوناني يبحث مع السيسي “دور مصر في المتوسط”

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني يانيس روباتيس، وذلك بحضور عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر واليونان، مؤكدا الاهتمام بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

وأعرب مدير المخابرات اليونانية عن حرص بلاده على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات، فضلا عن دورها المحوري والهام في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ويزداد التوتر بين تركيا من جهة مع مصر وقبرص من الجهة الأخرى في منطقة المتوسط، بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز، حيث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل باستخدام القوة العسكرية، إلى جانب دخول مصر على خط الأزمة.

المصدر: وكالات