عبد المهدي خلال لقائه وزير النفط الايراني: العلاقات بين العراق وايران متينة ويجب تعزيزها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 07:11

عبد المهدي خلال لقائه وزير النفط الايراني: العلاقات بين العراق وايران متينة ويجب تعزيزها

منذ 9 mins 11 January، 2019
عادل عبد المهدي
العراق - عربي وإقليمي

اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عمق العلاقات بين العراق وايران وأهمية تعزيزها في المجالات التي تخدم مصالح الشعبين.

وبحث عبد المهدي مع وزير النفط الايراني بيجن زنغنة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز .

واعرب زنغنة عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع العراق والتطلع لتطويرها ، وعن امله بتحقيق المزيد من التعاون المشترك وتلبية احتياجات العراق من الغاز ، كما وجه التهاني لعبد المهدي بتوليه رئاسة الحكومة والعمل على استقرار وازدهار الاقتصاد العراقي.

وحضر الاجتماع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان وعدد من المسؤولين والمستشارين في قطاعات النفط والغاز والاقتصاد من البلدين.

المصدر: وكالات

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